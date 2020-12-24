Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi sürecek mi?

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İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Şahin, piyasaların gündemini değerlendirdi. Şahin, TL’nin güvenilir olmasının yabancıların gelmesine ciddi katkı sağlayacağını belirterek, “Dolar bazlı baktığımızda BIST 30 hisselerinde, daha tarihi zirvelerin yarısında bile değiliz. Burada yabancı ilgisinin artmasını bekliyoruz” dedi.