Borsa İstanbul'a yön verecek gelişmeler neler?

Ekonomist Belgin Maviş, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrine dair açıklamalar yaptı. Maviş, endekse yön verecek gelişmeleri belirterek, “Ana lokomotif hisselere para girişinin artarak devam ettiğini görüyorum. Bankacılık, demir-çelik, maden ve savunma sanayi gibi sektörlerin önderliğinde bir toparlanma olabilir” dedi.