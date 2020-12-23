Borsa İstanbul’da 2021 yılında hangi sektörler öne çıkabilir?

Alternatif Yatırım Grup Başkanı Mete Yüksel, A Para’da Borsa İstanbul’da öne çıkabilecek sektörleri değerlendirdi. Yüksel, yabancıların hisse seçmektense sektör seçtiğini ifade ederek, “Yabancıların bankalara ve holdinglere olan ilgisi devam edebilir” dedi.