Borsa İstanbul’da 2021’de hangi sektörler öne çıkabilir?
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OTOMATİK OYNAT
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Borsa İstanbul’da 2021’de hangi sektörler öne çıkabilir? 31.12.2020 | 11:51
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2021 yılının ilk günlerinde piyasaların takip edeceği başlıklar neler? 31.12.2020 | 11:37
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Figen Özavcı Gümülcineli: Ocak ayında bono tarafına giriş devam edebilir 30.12.2020 | 16:18
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Borsa İstanbul’da sanayi hisseleri için 2021 yılı beklentileri neler? 30.12.2020 | 12:05
03:17
Borsa İstanbul’da banka hisseleri için fırsat barındırıyor mu? 30.12.2020 | 12:00
02:19
05:08
Borsa İstanbul’da 2021’de hangi hisseler öne çıkabilir? 29.12.2020 | 16:08
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Altın fiyatları yön arıyor! Altında kritik seviyeler neler? 29.12.2020 | 13:02
03:58
Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi? Piyasa beklentileri neler? 29.12.2020 | 12:30
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Arda Coşar: 2021’de ABD’deki görev değişimi piyasaların gündeminde olacak 29.12.2020 | 12:25
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Piyasalarda 2021 beklentileri neler? Pandeminin etkileri ne kadar sürecek? 28.12.2020 | 15:43
02:02
Petrol fiyatları yükselecek mi? 2021 beklentileri neler? 28.12.2020 | 15:13
09:58
Son dakika...Asgari ücret 2021 belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar oldu? 28.12.2020 | 12:00
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Dolar kuru için düşüş sürecek mi? Ürkün: Aşağı yönlü beklentimi koruyorum 28.12.2020 | 10:17
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Stratejist Yeliz Karabulut: Emtialar 2021 yılının konusu olacak 28.12.2020 | 09:57
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan A Para’da 2021 yılı için Borsa İstanbul’u sektörel olarak değerlendirdi. Erkan, pandemi döneminde BIST 30 dışında kalan hisselerde pozitif görüntü olduğunu belirterek, “Piyasa dostu yaklaşımlar devam ettikçe banka hisselerindeki ucuzluk potansiyeli korunur” dedi.