Borsa İstanbul’da 2021’de hangi sektörler öne çıkabilir?

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan A Para’da 2021 yılı için Borsa İstanbul’u sektörel olarak değerlendirdi. Erkan, pandemi döneminde BIST 30 dışında kalan hisselerde pozitif görüntü olduğunu belirterek, “Piyasa dostu yaklaşımlar devam ettikçe banka hisselerindeki ucuzluk potansiyeli korunur” dedi.