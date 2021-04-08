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Borsa İstanbul’da banka hisseleri dibi gördü mü? Mustafa Keskintürk: Bankacılık gerçekten çok ucuz kaldı

Borsa İstanbul’da banka hisseleri dibi gördü mü? Mustafa Keskintürk: Bankacılık gerçekten çok ucuz kaldı
08.04.2021 | 14:54

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Borsa İstanbul’da banka hisseleri dibi gördü mü? Mustafa Keskintürk: Bankacılık gerçekten çok ucuz kaldı 04:01
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A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Borsa İstanbul’da gözlerin bankacılık endeksinde olacağını ifade ederek, “Banka hisseleri gerçekten çok ucuz kaldı. Ben dip oluştuğunu düşünüyorum” dedi.

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