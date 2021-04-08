Borsa İstanbul’da banka hisseleri dibi gördü mü? Mustafa Keskintürk: Bankacılık gerçekten çok ucuz kaldı

A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Borsa İstanbul’da gözlerin bankacılık endeksinde olacağını ifade ederek, “Banka hisseleri gerçekten çok ucuz kaldı. Ben dip oluştuğunu düşünüyorum” dedi.