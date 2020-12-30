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Borsa İstanbul’da banka hisseleri için fırsat barındırıyor mu?

Borsa İstanbul’da banka hisseleri için fırsat barındırıyor mu?
30.12.2020 | 12:00

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Marbaş Menkul Değerler GMY Soner Kuru A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Kuru, Borsa İstanbul’daki banka hisselerinin emsallerine göre iskontolu olduğunu belirterek, “2021 yılı için yabancı sermaye girişinden bahsediyoruz ve yabancı geldiğinde ilk bankaları alır” dedi.

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