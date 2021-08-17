Borsa İstanbul'da banka hisseleri için yükseliş sürecek mi?

NoorCM Kurumsal İlişkiler ve Satış Müdürü Ahmet Uluhan Borsa İstanbul'u A Para'da değerlendirdi. Uluhan, pandemi döneminde borsada geri kalan sektörlerin başında bankacılık geldiğini belirterek, "Son dönemde ise yatırımcılar bankacılığı ön planda tutmaya başladı. Banka ve sanayi tarafında yukarı ivmelenme sürebilir" dedi.