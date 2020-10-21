Borsa İstanbul’da banka hisseleri neden yükseliyor?
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OTOMATİK OYNAT
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Borsa İstanbul’da banka hisseleri neden yükseliyor? 21.10.2020 | 12:29
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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 21.10.2020 | 12:18
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Dr. Tolga Dağlaroğlu: Aktif rasyoda normalleşmeye gidilmeli 21.10.2020 | 10:45
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Tuğba Özay: Ulaştırma ve turizm sektörlerinde yabancıya ihtiyaç var 20.10.2020 | 16:54
06:36
Baki Atılal: Halka arzlara ilgi düzenli olarak artmaya devam edecektir 20.10.2020 | 16:41
03:55
04:31
Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sektörünün hikayesi var 20.10.2020 | 13:39
02:26
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Merkez Bankası’nın faiz kararı Borsa İstanbul’u nasıl etkileyecek? 20.10.2020 | 10:12
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Borsa İstanbul 3. çeyrek bilançolarında hangi sektörler öne çıkacak? 19.10.2020 | 16:48
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'Yeni İstihdam Paketi'yle neler hedefleniyor? 19.10.2020 | 16:05
02:08
Borsa İstanbul'da teknik göstergeler neye işaret ediyor? 19.10.2020 | 15:54
01:30
FED Başkanlarının seçim korkusu! 19.10.2020 | 15:47
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ABD'de teşvik paketi seçim öncesi onaylanır mı? 19.10.2020 | 10:17
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ABD tahvil faizlerinde beklentiler neler? 16.10.2020 | 16:02
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Teşvik paketi seçimden önce mi geliyor? 16.10.2020 | 13:36
Ekonomist Belgin Maviş, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Maviş, yarın daha hareketli bir piyasa görülebileceğini ifade ederek, “Bankacılık sektöründe Merkez Bankası’nın adım atma ihtimali fiyatlamalara yansıdı” dedi.