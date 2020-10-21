Borsa İstanbul’da banka hisseleri neden yükseliyor?

Ekonomist Belgin Maviş, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Maviş, yarın daha hareketli bir piyasa görülebileceğini ifade ederek, “Bankacılık sektöründe Merkez Bankası’nın adım atma ihtimali fiyatlamalara yansıdı” dedi.