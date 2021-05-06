Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden ivme kazanır mı?
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Ekonomist Belgin Maviş, A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Maviş, Borsa İstanbul’un orta vadeli trend doğrusuna yaklaştığının altını çizerek, “Banka hisseleri için yeniden hareketin söz konusu olabilmesi ikinci çeyreğe ilişkin iyimser beklentilerin oluşması lazım” dedi.