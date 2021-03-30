Borsa İstanbul'da banka hisseleri yükselecek mi?

A1 Capital Stratejisti Mete Yüksel A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Yüksel, borsadaki fiyatlamaların düz bir çizgi halinde ilerlemediğini belirterek, "Banka hisseleri ucuz kaldı diyebileceğimiz bir nokta gelecek. Ama henüz biz o noktada değiliz" dedi.