Borsa İstanbul’da banka hisselerinden beklentiler neler?
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A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan A Para’da Borsa İstanbul’un seyrine dair önemli açıklamalar yaptı. Taylan, pandemi sürecinde kredilerdeki artış ve yabancı çıkışının banka hisselerinin olumsuz etkilendiğini ifade ederek, “Bankacılık sektörünün kötü performansını tersine çevireceğini düşünüyorum. Olağanüstü önlemlerden normalleşmeye dönüş, özellikle aktif rasyodaki düzeltme bankacılık sektörünü olumlu etkileyecektir” dedi.