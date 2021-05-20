Borsa İstanbul’da banka ve sanayi hisselerinde beklentiler neler?

Ekonomist Belgin Maviş A Para’da banka ve sanayi hisseleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Sanayi tarafında hisse bazlı yorulmalar nedeniyle biraz satıcılı görünüm izlenmesinin muhtemel olduğunu belirten Maviş, “Banka hisseleri için yükseliş teyit edildi” dedi.