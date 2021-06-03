Borsa İstanbul’da banka ve sanayi hisselerinde yön ne olacak?
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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’da banka ve sanayi hisselerini değerlendirdi. Maviş, kurda aşağı yönlü hareketler oluşması durumunda banka hisselerinde sert yükselişler görülebileceğini ifade etti. Maviş, “Sanayi tarafı biraz dinlenmesi gerekiyordu. Sanayi endeksinde 2700 ve üzerine yükselişler görebiliriz” dedi.