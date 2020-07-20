Borsa İstanbul’da beklentiler neler?

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirirken endekste beklentilerini sıraladı. Paksoy, global hareketler bozulmadıkça Borsa İstanbul’da yukarı yönlü potansiyelin korunacağını vurgulayarak, “BIST kendini 120 binin üzerine atabilirse kalıcı olarak 121.500 ara direnç. Burasıda geçilirse tüm zamanların rekoruna kadar potansiyel var” dedi.