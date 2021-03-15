Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Baki Atılal: Hikayede yerli var

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Atılal, borsa tarafında yerli yatırımcının sağladığı güçlü bir katılık olduğunu ifade ederek, "Borsa İstanbul'da hikayede yerli var" dedi.