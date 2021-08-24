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Borsa İstanbul'da bilanço dönemi nasıl geçti?

Borsa İstanbul'da bilanço dönemi nasıl geçti?
24.08.2021 | 16:38

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İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Akseki A Para'da Borsa İstanbul'da bilanço dönemini değerlendirdi. Pandemi konusunda sürpriz olmazsa firmaların olumu performanslarının sürebileceğini belirten Akseki, "Tedarik zincirindeki değişime ayak uyduran firmalar bilanço dönemini iyi atlattı" dedi.

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