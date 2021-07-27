Borsa İstanbul’da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir?
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Analist Yusuf Topçu A Para’da Borsa İstanbul’da bilanço dönemine dair açıklamalarda bulundu. Borsa İstanbul’da topyekün ralliden ziyade bazı şirketlerin rallisinin görülebileceğini ifade ederek, “İhracat ağırlıklı çalışan şirketlerin karları diğerlerinden daha iyi gelebilir. Otomotiv şirketleri sürpriz yapabilir” dedi.