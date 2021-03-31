Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde beklentiler neler?

Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Aydın, BIST 100 dışındaki şirket performanslarının biraz daha güçlü seyrettiğini belirterek "Yabancı yatırımcının az olması bir alım için katalizör haline geldi" dedi.