Borsa İstanbul'da direnç destek seviyeleri neler?

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal borsaların seyrini değerlendirdi. Uzman isim endekste yükselişin devamı için kritik deste ve direnç seviyelerini açıklarken, "Salgın kaynaklı ekstra yeni riskler görmezsek, düşük faiz ve bol miktarda likidite hisse senedi piyasalarını desteklemeye devam edecek" dedi.