Borsa İstanbul'da direnç destek seviyeleri neler?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:13
Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı! 03.07.2020 | 10:29
04:05
Borsa İstanbul'da direnç destek seviyeleri neler? 03.07.2020 | 09:09
02:15
05:08
04:03
Dolar zayıflarsa piyasalar nasıl etkilenir? 02.07.2020 | 16:18
02:31
Banka hisseleri ne zaman yükselecek? 02.07.2020 | 16:11
03:14
Borsalar neyi fiyatlıyor? Borsa İstanbul yükselişini sürdürecek mi? 02.07.2020 | 15:13
02:13
Ekonomik toparlanma petrol fiyatlarına nasıl yansır? 02.07.2020 | 13:19
03:43
Taylan: Dünya borsaları bozulsa bile Borsa İstanbul pozitif ayrışacak 02.07.2020 | 12:26
01:16
PMI verileri neyi işaret ediyor? 02.07.2020 | 11:19
07:21
Borsa İstanbul yükseliş trendini koruyacak mı? 01.07.2020 | 16:57
02:12
Nakitte kalmak doğru mu? Yatırımcı ne yapmalı? 01.07.2020 | 17:19
02:35
04:42
Erten: Tedbirler borsada yaşanacak kayıpları engelledi 01.07.2020 | 16:42
02:49
Ekonomiler ikinci dalgaya hazır mı? 01.07.2020 | 13:20
01:57
Borsa İstanbul'da beklenti ne? 01.07.2020 | 12:54
09:51
Altın yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? 01.07.2020 | 12:49
02:33
Altının yönü ne olacak? 01.07.2020 | 12:08
02:25
Borsadaki kritik destek ve dirençler neler? 01.07.2020 | 11:46
02:22
ABD-Çin ilişkileri piyasalara nasıl yansıyor? 30.06.2020 | 18:08
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal borsaların seyrini değerlendirdi. Uzman isim endekste yükselişin devamı için kritik deste ve direnç seviyelerini açıklarken, "Salgın kaynaklı ekstra yeni riskler görmezsek, düşük faiz ve bol miktarda likidite hisse senedi piyasalarını desteklemeye devam edecek" dedi.