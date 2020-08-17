Borsa İstanbul’da “Dolar/Ons Altın" sözleşmelerinin akşam seansında da işlem görebilecek! Karar piyasalara nasıl yansıyacak?

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, Borsa İstanbul’da “Dolar/Ons Altın" sözleşmelerinin akşam seansında da işlem görebilecek olmasını A Para’da değerlendirdi. Bal, piyasalardaki derinliğin artması açısından kararın olumlu olduğunu ifade eden uzman isim, “Hedge amaçlı işlemler açısından anlamlı bir olay” dedi.