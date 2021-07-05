Borsa İstanbul’da fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler?

Stratejist Mustafa Aşkın A Para’da yayına katılarak, Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Borsanın içindeki fonun son dönemde yer değiştirdiğini ve yatırımcı sayısının 2 milyon düzeyinde kaldığını ifade ederek, “Yeni para girişi olmadığı için piyasa yukarı gitmekte zorlanıyor” dedi.