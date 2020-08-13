Borsa İstanbul'da hangi gelişmeler takip ediliyor? Atılal: Yatırımcılar aşı haberlerine odaklanmalı

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Atılal, Rusya’dan gelen aşı haberlerinin piyasaları coşturduğunu ve ikinci aşamada artık Dünya Sağlık Örgütü’nün bunu onayladı mı sorusunun önemli olduğunu bildirerek, “Yatırımcılar aşı haberlerini odaklanmalı” dedi.