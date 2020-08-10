Borsa İstanbul'da hangi hisseler alınmalı? Gürbüz: Borsa İstanbul'da ihracat kanalı açık kurumlara odaklanmalı
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İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Gürbüz, 1133 puanın üzerinde Borsa İstanbul’da küresel piyasalara paralel olarak yükselişin destekleneceğini ifade ederek, “İhracat kanalı açık döviz girdisi yüksek olan kurumlara odaklanmalı” dedi.