Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul’da hangi hisseler için alım fırsatı var?

Borsa İstanbul’da hangi hisseler için alım fırsatı var?

Borsa İstanbul’da hangi hisseler için alım fırsatı var?
06.05.2021 | 12:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakır ve paladyumda yükseliş sürecek mi? 01:15
Bakır ve paladyumda yükseliş sürecek mi? 06.05.2021 | 12:26
Ahmet Uluhan: Borsa İstanbul’da 1450 seviyesi aşılması durumunda yükseliş ivmelenebilir 04:23
Ahmet Uluhan: Borsa İstanbul’da 1450 seviyesi aşılması durumunda yükseliş ivmelenebilir 06.05.2021 | 12:19
Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden ivme kazanır mı? 03:22
Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden ivme kazanır mı? 06.05.2021 | 12:16
Borsa İstanbul’da hangi hisseler için alım fırsatı var? 02:43
Borsa İstanbul’da hangi hisseler için alım fırsatı var? 06.05.2021 | 12:09
Stratejist Mustafa Aşkın: Gelişmiş ülkelerde varlık balonları oluştu 02:03
Stratejist Mustafa Aşkın: Gelişmiş ülkelerde varlık balonları oluştu 06.05.2021 | 12:02
Merkez Bankası para politikasını nasıl şekillendirecek? 03:08
Merkez Bankası para politikasını nasıl şekillendirecek? 05.05.2021 | 16:23
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul pozitif ayrışabilir 05:03
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul pozitif ayrışabilir 05.05.2021 | 11:33
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: 5 yılın en önemli belirleyicilerinden birisi emtia fiyatları olacak 02:31
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: 5 yılın en önemli belirleyicilerinden birisi emtia fiyatları olacak 05.05.2021 | 11:25
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen piyasalara ne mesaj verdi? 04:47
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen piyasalara ne mesaj verdi? 05.05.2021 | 11:20
Konut faizleri düşecek mi? 05:00
Konut faizleri düşecek mi? 05.05.2021 | 11:13
Borsa İstanbul’da banka hisseleri için ralli gelir mi? Hakan Kocaman: Türk borsası çok ucuz 02:59
Borsa İstanbul’da banka hisseleri için ralli gelir mi? Hakan Kocaman: Türk borsası çok ucuz 04.05.2021 | 16:28
Hüseyin Akseki: Borsa İstanbul’da banka hisseleri tarihi dip seviyelerinde 02:14
Hüseyin Akseki: Borsa İstanbul’da banka hisseleri tarihi dip seviyelerinde 04.05.2021 | 16:18
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da enerji hisselerine para girişi oldu 02:12
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da enerji hisselerine para girişi oldu 04.05.2021 | 11:36
Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın için teknik görünüm ne ifade ediyor? 02:19
Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın için teknik görünüm ne ifade ediyor? 04.05.2021 | 11:32
Cem Tözge: Piyasalarda Mayıs ayı geçtiğimiz ezberleri bozabilir 01:42
Cem Tözge: Piyasalarda Mayıs ayı geçtiğimiz ezberleri bozabilir 04.05.2021 | 11:26
Naeem Aslam: En erken sıkılaştırma adımını İngiltere Merkez Bankası atabilir 01:19
Naeem Aslam: En erken sıkılaştırma adımını İngiltere Merkez Bankası atabilir 04.05.2021 | 11:22
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Küresel paladyum talebi artacak 01:41
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Küresel paladyum talebi artacak 03.05.2021 | 16:44
Ekonomist Belgin Maviş: Bankaların bilançoları tatmin edici 03:25
Ekonomist Belgin Maviş: Bankaların bilançoları tatmin edici 03.05.2021 | 16:39
Merkez Bankası faiz politikası nasıl şekillenecek? 02:43
Merkez Bankası faiz politikası nasıl şekillenecek? 03.05.2021 | 12:32
Borsa İstanbul’da Nisan ayı beklentileri neler? 04:36
Borsa İstanbul’da Nisan ayı beklentileri neler? 03.05.2021 | 12:28

A1 Capital Yatırım Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Keskintürk, pandemiyle beraber turizm sektörünün darbe aldığını ancak Türkiye’nin turizm konusunda ön plana çıkabileceğini ifade ederek, “Borsa İstanbul’da turizm hisselerindeki geri çekilme alım fırsatı” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA