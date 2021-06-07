Borsa İstanbul’da hangi hisseler öne çıkabilir?

Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Karabulut, Borsa İstanbul’da bankacılık endeksinde 1200 seviyesinin üzerinde iyimserliğin artacağına dikkat çekerek, “İhracat ve net döviz geliri olan şirketlere önem verilmeli diye düşünüyorum” dedi.