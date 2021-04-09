Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul'da hangi hisseler tercih edilebilir?

Borsa İstanbul'da hangi hisseler tercih edilebilir?

Borsa İstanbul'da hangi hisseler tercih edilebilir?
09.04.2021 | 16:41

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OTOMATİK OYNAT

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Oyak Yatırım Araştırma Bölümü Müdürü Övünç Gürsoy A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Hisse senedi değerlemesi yapılırken 10 yıllık tahvil faizlerine bakıldığını belirten uzman isim, "İhracata yönelik şirketler borsada pozitif etkileniyor" dedi.

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