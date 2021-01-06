Borsa İstanbul’da hangi hisseler yükselecek? Güner: Primlenmemiş hisselere yönelim olabilir
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:02
Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerji sektörü pandemiden güçlenerek çıktı 06.01.2021 | 15:29
04:18
03:24
Ekonomist Belgin Maviş: Dolar endeksindeki bu grafiğin ressamı FED 06.01.2021 | 15:23
04:00
Dolar/TL’de yön aşağı döndü! Dolar kurundaki düşüş sürecek mi? 06.01.2021 | 11:11
01:39
Altın fiyatları 2021 yılında yükselecek mi? 06.01.2021 | 11:06
04:59
02:30
Tankut Taner Çelik: Kripto paralar altından rol çaldı 05.01.2021 | 16:29
02:47
03:04
2021 gelişen ülkelere fırsat sunar mı? 05.01.2021 | 16:20
02:04
Borsa İstanbul’da orta ve uzun vadede hangi hisseler öne çıkabilir? 05.01.2021 | 12:59
02:58
Ekonomist Belgin Maviş: Reformlar Borsa İstanbul’a yeni hikaye yazdırır 05.01.2021 | 12:54
16:20
02:28
Ekonomist Semra Demircioğlu: Borsalardaki yükseliş devam edebilir 05.01.2021 | 10:15
01:58
06:00
02:33
Stratejist Musafa Aşkın: Ons altın 1800’lerde dinlenerek güç topladı 04.01.2021 | 13:21
05:10
Stratejist Cüneyt Paksoy: TL'nin gidebileceği baya bir yol var 04.01.2021 | 13:16
02:36
06:03
01:50
Borsa İstanbul'a 2021 yılında yabancı ilgisi sürecek mi? 04.01.2021 | 11:34
İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Güner, Borsa İstanbul’da 1500 puan civarında momentumun zayıfladığını ifade ederek, “Önümüzdeki günlerde primlenmemiş hisselere doğru bir yönelim olabilir” dedi.