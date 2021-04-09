Borsa İstanbul'da hangi sektörler alım fırsatı veriyor?

Işık Yatırım Akademisi Koordinatörü Selçuk Gönençler A Para'da Borsa İstanbul'da enerji sektörünü değerlendirdi. Gönençler, enerji sektörünün 3. ve 4. başlıktan sepete koyulmasının faydalı olacağını ifade ederek, "Bana göre enerji sektörü ilerleyen dönemde kazandıran sektörlerden olacak" dedi.