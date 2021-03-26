Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir?

Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir?

Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir?
26.03.2021 | 13:25

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OTOMATİK OYNAT

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Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Kavak, küresel ekonomiye dair beklentilerin sanayi sektörünü olumlu etkilediğini ifade ederek, "Ulaştırma ve turizm sektörünün durumu pandemiye bağlı" dedi.

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