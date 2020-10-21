Borsa İstanbul'da hedef neresi? Gerz: Borsanın önü daha da açıklacak

Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Gerz, Merkez Bankası’nın politikasının oturmasıyla borsanın önünün daha da açılacağını ifade ederek, “Önümüzdeki aylarda borsanın 1500-1600’e doğru gitmesini olası görüyoruz” dedi.