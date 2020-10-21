Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul'da hedef neresi? Gerz: Borsanın önü daha da açıklacak

Borsa İstanbul'da hedef neresi? Gerz: Borsanın önü daha da açıklacak

Borsa İstanbul'da hedef neresi? Gerz: Borsanın önü daha da açıklacak
21.10.2020 | 16:33

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Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Gerz, Merkez Bankası’nın politikasının oturmasıyla borsanın önünün daha da açılacağını ifade ederek, “Önümüzdeki aylarda borsanın 1500-1600’e doğru gitmesini olası görüyoruz” dedi.

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