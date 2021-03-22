Borsa İstanbul'da hisse senedi tercihleri nasıl şekillenecek?

Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak A Para'da yatırımcı tercihlerini değerlendirdi. Kavak, yatırım tercihleri için şirket bazlı olarak bilanço durumlarının önemli olacağını ifade ederek, "Temettü ve bedelsiz sermaye artırımı yatırımcıları cezbeder" dedi.