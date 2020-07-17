Borsa İstanbul'da kritik destek ve direnç seviyeleri neler?

Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirerek öne çıkan başlıkları ve gelişmeleri ifade etti. Maviş, bilanço dönemiyle birlikte banka hisselerinin yükselişe katılmasının endeksi daha yukarı taşıyacağının altını çizerek, “121.300 oldukça önemli bir direnç noktası” dedi.