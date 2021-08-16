Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul'da önemli teknik seviyeler neler? Bal: 1470'in üzerinde yükseliş güç kazanır

Borsa İstanbul'da önemli teknik seviyeler neler? Bal: 1470'in üzerinde yükseliş güç kazanır

Borsa İstanbul'da önemli teknik seviyeler neler? Bal: 1470'in üzerinde yükseliş güç kazanır
16.08.2021 | 15:39

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Gedik Yatırım-Yatırım Müdür Yardımcısı Onurcan Bal A Para'da piyasaların gündemini değerlendirirken Borsa İstanbul'da önemli teknik seviyelere dikkat çekti. Borsa İstanbul'da 1410-1400 desteğinin kırılması durumunda satışların derinleşebileceğini belirten Bal, "BIST 100'de 1470'in üzerinde yükseliş güç kazanabilir" dedi.

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