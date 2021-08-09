Borsa İstanbul’da önemli teknik seviyeler neler? Ekonomist Belgin Maviş: BIST 100’de 1420 kritik
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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Maviş, bu haftanın veri gündemiyle beraber piyasalar için kritik olduğunu ifade ederek, “BIST 100’de orta vadeli trend 1420 seviyesinden geçiyor” dedi.