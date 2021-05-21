Borsa İstanbul’da ralli yakın mı?

Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu, Borsa İstanbul’u değerlendirdi. 2021’in başındaki gibi bir rallinin endekste henüz görülmediğini belirten Topçu, “Rallinin henüz ne zaman geleceği belli değil. Ama her hafta her ay yaklaşıyor” dedi.