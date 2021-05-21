Borsa İstanbul’da ralli yakın mı?
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Baki Atılal: Odaklanmamız gerek taraf tamamen enflasyon 21.05.2021 | 15:39
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Eda Karadağ: Kısa vadede dolar endeksinde zayıf seyir sürebilir 21.05.2021 | 15:31
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Borsa İstanbul’da ralli yakın mı? 21.05.2021 | 15:21
02:28
Betül Asilkan: Borsa İstanbul’da 1445’in üzerinde yükseliş sürer 21.05.2021 | 15:18
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Mehmet Aşçıoğlu: Kripto paralar gelişmekte olan ülkeler için bir fırsat 20.05.2021 | 15:35
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Yaz sezonu geliyor! Altın yükselişini sürdürecek mi? 20.05.2021 | 15:17
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Borsa İstanbul’da banka ve sanayi hisselerinde beklentiler neler? 20.05.2021 | 15:08
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Stratejist Selçuk Gönençler: Borsa İstanbul'da 1423-1440 bandı önemli 20.05.2021 | 14:56
01:36
Dr. Tolga Dağlaroğlu: Avrupa büyüme konusunda sıkıntılar yaşayabilir 20.05.2021 | 14:48
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SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu'ndan yerli tren ve 5G müjdesi 19.05.2021 | 17:10
03:57
Borsa İstanbul’da sanayi hisseleri yükselişini sürdürecek mi? 18.05.2021 | 16:08
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Barış Ürkün: Riskli varlıklarda pozitif hareket sürebilir 18.05.2021 | 11:28
01:17
Cem Tözge: Borsa İstanbul'da banka hisseleri daha da ucuz hale geldi 18.05.2021 | 11:18
01:44
Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalar için yeni hikayeler gerekiyor 18.05.2021 | 11:16
Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu, Borsa İstanbul’u değerlendirdi. 2021’in başındaki gibi bir rallinin endekste henüz görülmediğini belirten Topçu, “Rallinin henüz ne zaman geleceği belli değil. Ama her hafta her ay yaklaşıyor” dedi.