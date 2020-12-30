Borsa İstanbul’da sanayi hisseleri için 2021 yılı beklentileri neler?

Marbaş Menkul Değerler GMY Soner Kuru A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Kuru, sanayi hisselerinin son 1 yılda endeksin lokomotifi olduğunu belirterek, “Sanayide petro-kimya, emtia ve demir-çelikler dahil olmak üzere pozitif ayrışmasını bekliyoruz” dedi.