Borsa İstanbul’da sanayi hisseleri yükselişini sürdürecek mi?

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Türkiye ekonomisinde sanayide bir dönüşüm olduğuna dikkat çeken Kuru, “Ekonomide dönüşüm hikayesi Covid-19 salgınından sonra da devam edecek. Bu anlamda sanayi pozitif olmaya devam edebilir. Alt kollarda ise otomotiv-otomotiv yan sanayi pozitif ayrışır” dedi.