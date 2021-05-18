Borsa İstanbul’da sanayi hisseleri yükselişini sürdürecek mi?
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OTOMATİK OYNAT
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Borsa İstanbul’da sanayi hisseleri yükselişini sürdürecek mi? 18.05.2021 | 16:08
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Barış Ürkün: Riskli varlıklarda pozitif hareket sürebilir 18.05.2021 | 11:28
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Cem Tözge: Borsa İstanbul'da banka hisseleri daha da ucuz hale geldi 18.05.2021 | 11:18
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Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalar için yeni hikayeler gerekiyor 18.05.2021 | 11:16
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Altın ve gümüş yükselişini sürdürecek mi? 17.05.2021 | 17:17
01:18
Borsa İstanbul’da banka hisseleri ne zaman yükselecek? 17.05.2021 | 17:15
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Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da 1465 geçilirse hareket güç kazanır 17.05.2021 | 17:09
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Stratejist Yeliz Karabulut: Fed üyelerinin açıklamaları sürdürülebilir değil 17.05.2021 | 11:42
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Emre Çayırlı: Gelişmekte olan ülkelerde kur riski devam ediyor 12.05.2021 | 13:10
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Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da 1430 üzerinde iyimserlik sürer 12.05.2021 | 11:01
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Piyasalarda beklentiler neler? Barış Ürkün: BIST 100’de 1422 önemli destek 12.05.2021 | 10:48
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Ferhat Yükseltürk: Piyasa ile Fed ayrı ayrı yerlere gidebilir 11.05.2021 | 16:43
Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Türkiye ekonomisinde sanayide bir dönüşüm olduğuna dikkat çeken Kuru, “Ekonomide dönüşüm hikayesi Covid-19 salgınından sonra da devam edecek. Bu anlamda sanayi pozitif olmaya devam edebilir. Alt kollarda ise otomotiv-otomotiv yan sanayi pozitif ayrışır” dedi.