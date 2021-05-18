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Borsa İstanbul’da sanayi hisseleri yükselişini sürdürecek mi?

Borsa İstanbul’da sanayi hisseleri yükselişini sürdürecek mi?
18.05.2021 | 16:08

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Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Türkiye ekonomisinde sanayide bir dönüşüm olduğuna dikkat çeken Kuru, “Ekonomide dönüşüm hikayesi Covid-19 salgınından sonra da devam edecek. Bu anlamda sanayi pozitif olmaya devam edebilir. Alt kollarda ise otomotiv-otomotiv yan sanayi pozitif ayrışır” dedi.

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