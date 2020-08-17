Borsa İstanbul’da sektörel beklentiler neler? Özer: Otomotiv sektörü üçüncü çeyrekte hızlanabilir
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İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, Borsa İstanbul’un seyrini A Para’da değerlendirirken yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptı. Özer, bankacılık sektörünün uzun vadeli yatırım aracı olacağını ve banka hisselerinin hem TL hem de dolar bazında çok ucuz olduğunu ifade ederek, “Otomotiv sektörü üçüncü çeyrekte hızlanabilir” dedi.