Borsa İstanbul’da sektörlerde beklentiler neler?

A1 Capital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Keskintürk, yazılım, tedarik ve ilaç şirketlerinin değerlerinin çok çok üzerinde işlem gördüğünü ifade ederek, “Normal hayata geçişle beraber hisse senedi fiyatlarında da bir normalleşme görülecek” dedi.