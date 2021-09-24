Borsa İstanbul'da son çeyrekte hangi hisseler öne çıkacak?
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OTOMATİK OYNAT
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Borsa İstanbul'da son çeyrekte hangi hisseler öne çıkacak? 24.09.2021 | 10:37
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Dolar endeksi yükselecek mi? 22.09.2021 | 16:23
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Gram altın fiyatları yükselecek mi? 21.09.2021 | 16:25
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Altın fiyatları için yön ne olacak? 21.09.2021 | 16:21
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Stratejist Cüneyt Paksoy: Gözümüz S&P 500 endeksinde olacak 21.09.2021 | 16:19
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Altın Uzmanı İslam Memiş: Gram altın son bir alım fırsatı verebilir | Video 17.09.2021 | 15:08
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Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul Merkez Bankası'nı bekliyor 17.09.2021 | 14:58
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Stratejist Işık Ökte: Yabancılara makro hikayeyi satmalıyız 17.09.2021 | 14:56
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Betül Asilkan: Fed bekle-gör politikasına devam edebilir 17.09.2021 | 14:52
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Borsa İstanbul'da gong A Para için çaldı 17.09.2021 | 10:45
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Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para 3 yaşında! 17.09.2021 | 10:34
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Doğukan Çiçek: Gram altın için yeni pozisyonlar görebiliriz 15.09.2021 | 16:29
İntegral Yatırım Satış Müdürü Dr. Mehmet Ali Gürbüz A Para’da piyasalarda beklentilerini sıraladı. Gürbüz, 1-15 aylık zaman diliminde küresel borsalarda yükselişlerin sürebileceğine dikkat çekerek, “BIST 100 tarafında ihracat temelli, otomotiv gibi sektörlerin ayrıca inşaat sektörünün pozitif ayrışacağı bir döneme girebiliriz” diye konuştu.