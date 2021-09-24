Borsa İstanbul'da son çeyrekte hangi hisseler öne çıkacak?

İntegral Yatırım Satış Müdürü Dr. Mehmet Ali Gürbüz A Para’da piyasalarda beklentilerini sıraladı. Gürbüz, 1-15 aylık zaman diliminde küresel borsalarda yükselişlerin sürebileceğine dikkat çekerek, “BIST 100 tarafında ihracat temelli, otomotiv gibi sektörlerin ayrıca inşaat sektörünün pozitif ayrışacağı bir döneme girebiliriz” diye konuştu.