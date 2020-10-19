Borsa İstanbul'da teknik göstergeler neye işaret ediyor?

Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para’da Borsa İstanbul’u teknik olarak değerlendirdi. Paksoy, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi küresel tarafta negatif anlamda bir değişim olmazsa Borsa İstanbul’da 1200 seviyesinin kırılmasıyla yükselişin hızlanacağını ifade ederek, “1200 puanın kırılması 1245 tüm zamanların rekoruna kadar bizi taşıyabilir. Hatta oranın bile üstünde bir fiyatlama imkanı ben grafiklerde görüyorum” dedi.