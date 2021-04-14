Borsa İstanbul'da yatırımcı nelere dikkat etmeli?

Işık Yatırım Akademisi Koordinatörü Selçuk Gönençler Borsa İstanbul'da yatırımcılar için önemli uyarılarda bulundu. Gönençler, yeni yatırımcıların temel ve teknik analizleri öğrenerek borsada işlem yapmaları gerektiğini ifade ederek, "Borsada hisse seçerken seçiçi olunmalı" dedi.