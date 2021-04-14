Borsa İstanbul'da yatırımcı nelere dikkat etmeli?
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Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalarda yorgunluk emaresi var 13.04.2021 | 16:01
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Mehmet Bilal Bircan: Ons altın fiyatları 1600 seviyesini aşağı kırabilir 13.04.2021 | 13:52
06:31
Merkez Bankası faiz kararı sonrası mesajlar kritik olacak 13.04.2021 | 14:02
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Haluk İzzet Mutlu: Powell’ın açıklamaları altına yaramadı 12.04.2021 | 13:23
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Altın fiyatları için önemli seviyeler neler? 12.04.2021 | 13:15
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Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sistemi güçlü 12.04.2021 | 11:28
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Dr. Murad Kayacan: Faiz kararı için bir sürpriz beklemiyorum 12.04.2021 | 11:23
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Mustafa Keskintürk: Yurt dışında ciddi bir düzeltme bekliyorum 12.04.2021 | 11:15
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Borsa İstanbul'da hangi hisseler tercih edilebilir? 09.04.2021 | 16:41
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Işık Yatırım Akademisi Koordinatörü Selçuk Gönençler Borsa İstanbul'da yatırımcılar için önemli uyarılarda bulundu. Gönençler, yeni yatırımcıların temel ve teknik analizleri öğrenerek borsada işlem yapmaları gerektiğini ifade ederek, "Borsada hisse seçerken seçiçi olunmalı" dedi.