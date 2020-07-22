Borsa İstanbul'da yatırımcılar için kritik seviyeler neler?

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, Borsa İstanbul’daki seyri değerlendirdi. Doğan, endekste 118 bin-120 bin 500 temkinli olunması gereken bölgeler olduğunu ifade ederek, “120.500 geçilirse yeniden yukarı yönlü hareketler başlar” yorumu yaptı.