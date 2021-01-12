Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul’da yeni rekorlar yakın mı?

Borsa İstanbul’da yeni rekorlar yakın mı?

Borsa İstanbul’da yeni rekorlar yakın mı?
12.01.2021 | 10:36

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Türk Holding Ekonomisti Semra Demircioğlu A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Demircioğlu, Kasım ayında Borsa İstanbul’da yönün yukarı döndüğünü ifade ederek, “Borsa İstanbul’da önümüzdeki dönemde yeni zirve seviyelerini görebiliriz” dedi.

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