Borsa İstanbul'da yeni zirveler yakın mı?

Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Erbaş, piyasalar için ABD seçimlerinin önemli olduğunu ifade ederek, “Borsa İstanbul’da 2021’de yeni zirveler yüzde 80-85 ihtimalle görülebilir” dedi.