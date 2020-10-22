Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul'da yeni zirveler yakın mı?

Borsa İstanbul'da yeni zirveler yakın mı?

Borsa İstanbul'da yeni zirveler yakın mı?
22.10.2020 | 16:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dr. Fatih Anıl: Pandemiden sonra internet satışındaki trafik yüzde 400 arttı 02:15
Dr. Fatih Anıl: Pandemiden sonra internet satışındaki trafik yüzde 400 arttı 22.10.2020 | 16:27
Ons altında satış baskısı sürecek mi? 01:19
Ons altında satış baskısı sürecek mi? 22.10.2020 | 16:20
Borsa İstanbul'da yeni zirveler yakın mı? 02:48
Borsa İstanbul'da yeni zirveler yakın mı? 22.10.2020 | 16:14
Belgin Maviş: Piyasalar ABD’de teşvik paketini çıkarmak için korkuları devreye sokmuş gibi 01:31
Belgin Maviş: Piyasalar ABD’de teşvik paketini çıkarmak için korkuları devreye sokmuş gibi 22.10.2020 | 16:04
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor? 12:46
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor? 22.10.2020 | 15:12
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İmar planlarını elektrikli araçlara göre tasarlayacağız 01:29
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İmar planlarını elektrikli araçlara göre tasarlayacağız 22.10.2020 | 11:44
Tufan Deriner: Borsada bizim hikâyemiz ucuz olmamız 02:38
Tufan Deriner: Borsada bizim hikâyemiz ucuz olmamız 22.10.2020 | 10:41
Piyasalarda beklentiler neler? Aşı gelişmeleri nasıl yansıyacak? 02:14
Piyasalarda beklentiler neler? Aşı gelişmeleri nasıl yansıyacak? 22.10.2020 | 10:33
Cem Tözge: Seçimden sonra devasa bir paket geliyor 01:50
Cem Tözge: Seçimden sonra devasa bir paket geliyor 21.10.2020 | 16:39
Borsa İstanbul'da hedef neresi? Gerz: Borsanın önü daha da açıklacak 05:19
Borsa İstanbul'da hedef neresi? Gerz: Borsanın önü daha da açıklacak 21.10.2020 | 16:33
Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devrini sağlayacak değişikliklere onay verildi 04:53
Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devrini sağlayacak değişikliklere onay verildi 21.10.2020 | 14:14
Borsa İstanbul’da banka hisseleri neden yükseliyor? 02:48
Borsa İstanbul’da banka hisseleri neden yükseliyor? 21.10.2020 | 12:29
Altın fiyatları teşvik haberleriyle yön buluyor: Altın yükselecek mi düşecek mi? 02:27
Altın fiyatları teşvik haberleriyle yön buluyor: Altın yükselecek mi düşecek mi? 21.10.2020 | 12:26
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 02:42
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 21.10.2020 | 12:18
Dr. Tolga Dağlaroğlu: Aktif rasyoda normalleşmeye gidilmeli 01:52
Dr. Tolga Dağlaroğlu: Aktif rasyoda normalleşmeye gidilmeli 21.10.2020 | 10:45
Tuğba Özay: Ulaştırma ve turizm sektörlerinde yabancıya ihtiyaç var 01:53
Tuğba Özay: Ulaştırma ve turizm sektörlerinde yabancıya ihtiyaç var 20.10.2020 | 16:54
Baki Atılal: Halka arzlara ilgi düzenli olarak artmaya devam edecektir 06:36
Baki Atılal: Halka arzlara ilgi düzenli olarak artmaya devam edecektir 20.10.2020 | 16:41
Yunus Şahin'den Borsa İstanbul yorumu: Bankacılık rallisinin bir süre devam etmesini bekliyoruz 03:55
Yunus Şahin'den Borsa İstanbul yorumu: Bankacılık rallisinin bir süre devam etmesini bekliyoruz 20.10.2020 | 14:33
Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sektörünün hikayesi var 04:31
Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sektörünün hikayesi var 20.10.2020 | 13:39
Ekonomist Semra Demircioğlu: Dünya ekonomisindeki belirsizlik aralandıkça borsa tarafı öne çıkacak 02:26
Ekonomist Semra Demircioğlu: Dünya ekonomisindeki belirsizlik aralandıkça borsa tarafı öne çıkacak 20.10.2020 | 10:20

Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Erbaş, piyasalar için ABD seçimlerinin önemli olduğunu ifade ederek, “Borsa İstanbul’da 2021’de yeni zirveler yüzde 80-85 ihtimalle görülebilir” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA