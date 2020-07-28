Borsa İstanbul’da yerli yatırımcı sayısı artıyor! Peki borsada yeni yatırımcılar nelere dikkat etmeli?

H2A Kurumsal Danışmanlık Kurucu Ortağı Arzu Odabaşı, Borsa İstanbul’un seyrini A Para’da değerlendirdi. Odabaşı, son dönemde artan yerli yatırımcı sayısına dikkat çekerek, “Tatsız bir deneyim olmaması için yerli yatırımcı kısa vadede zengin olacağım yaklaşımıyla borsaya girmemeli. Orta ve uzun vadeli strateji belirlemeli” dedi.