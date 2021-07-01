Borsa İstanbul’da yılın ikinci yarısında hangi hisseler öne çıkacak? Güner: Bankacılık pozitif ayrışabilir
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İnfo Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü İsmail Güner, Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Kur baskısının yatırımcıların risk iştahını baskıladığını ifade eden Güner, “Bankacılık tarafında sanayi hisselerine göre pozitif ayrışma ihtimali ağır basıyor. Tek sıkıntı küresel piyasalardaki kararsızlık” dedi.