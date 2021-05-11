Borsa İstanbul’da yön ne olacak?

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Yabancı oranlarının Borsa İstanbul’da tarihi düşük seviyelerinde kalmaya devam ettiğini ifade ederek, “Enflasyon ve kur cephesinde olumlu gelişmeler, özellikle Mayıs ve Haziran döneminde Türk borsasını pozitif ayrıştırabilir” dedi.