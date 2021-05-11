Borsa İstanbul’da yön ne olacak?
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OTOMATİK OYNAT
01:51
Borsa İstanbul’da yön ne olacak? 11.05.2021 | 10:59
02:04
Fed beklenenden önce faiz artışına gider mi? 11.05.2021 | 10:54
04:41
03:23
03:48
02:38
Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul'da 1443 üzerinde aktivite artar 10.05.2021 | 11:32
02:56
Borsa İstanbul’da hangi sektör hisseleri öne çıkabilir? 07.05.2021 | 12:47
02:27
Ekonomist Belgin Maviş: Dövizdeki geri çekilme Borsa İstanbul'a güç verdi 07.05.2021 | 12:20
03:46
Gümüş ve altın fiyatları yükseliş trendine girer mi? 07.05.2021 | 09:04
02:57
Stratejist Selçuk Gönençler: Yatırımcılar ‘Kar al’ seviyesi belirlemeli 07.05.2021 | 08:56
02:00
Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi? 07.05.2021 | 08:51
01:55
06:54
Stratejist Cüneyt Paksoy: Yapısal dönüşümü hızlandırmamız gerek 06.05.2021 | 14:34
06:38
04:00
SON DAKİKA: Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararını açıkladı 06.05.2021 | 14:11
01:15
Bakır ve paladyumda yükseliş sürecek mi? 06.05.2021 | 12:26
04:23
03:22
Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden ivme kazanır mı? 06.05.2021 | 12:16
02:43
Borsa İstanbul’da hangi hisseler için alım fırsatı var? 06.05.2021 | 12:09
02:03
Stratejist Mustafa Aşkın: Gelişmiş ülkelerde varlık balonları oluştu 06.05.2021 | 12:02
Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Yabancı oranlarının Borsa İstanbul’da tarihi düşük seviyelerinde kalmaya devam ettiğini ifade ederek, “Enflasyon ve kur cephesinde olumlu gelişmeler, özellikle Mayıs ve Haziran döneminde Türk borsasını pozitif ayrıştırabilir” dedi.