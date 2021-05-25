Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul’da yön ne olacak? Baki Atılal: 1500 hamlesi gelebilir

Borsa İstanbul’da yön ne olacak? Baki Atılal: 1500 hamlesi gelebilir

Borsa İstanbul’da yön ne olacak? Baki Atılal: 1500 hamlesi gelebilir
25.05.2021 | 15:41

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A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. ABD-Türkiye ilişkileri ve Merkez Bankası’na dikkat çeken Atılal, “Borsada tarafında biraz bekle-gör hakim. 1445 üzerinde endeks sanki 1500 puana doğru bir hamle yapacak gibi görünüyor” dedi.

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