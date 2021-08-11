Borsa İstanbul’da yön ne olacak? Ürkün: Bilanço sonuçları oldukça güçlü
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Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Ürkün, son 3 işlem gününde 1445 direncini aşamayan bir endeks olduğunu ifade ederek, “Bilanço sonuçları oldukça güçlü. Hisse bazlı hareketler görebiliriz” dedi.